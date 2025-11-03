A13 BOLOGNA-PADOVA: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E FERRARA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 3 Novembre 2025 – Alle 17:15 circa, sulla A13 Bologna-Padova, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto avvenuto all’altezza del km 49, che aveva visto coinvolti un furgone e due mezzi pesanti.

Attualmente, nel tratto interessato si registrano code a tratti per traffico intenso e si transita su due corsie.

Inoltre, poco prima delle 16, è stata riaperta l’entrata di Occhiobello verso Bologna, precedentemente chiusa per facilitare le operazioni di risoluzione dell’incidente.