A13 BOLOGNA-PADOVA: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA OCCHIOBELLO E VILLAMARZANA IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 29 Aprile 2026 – Alle 12:00 circa, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova, sono terminate le code precedentemente causate da un incidente ora risolto avvenuto all’altezza del km 54 che aveva visto coinvolto un mezzo pesante

Sul luogo dell’evento, attualmente il traffico circola su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative verso Padova.