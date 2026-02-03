A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA. CHIUSA L’USCITA DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA. CHIUSA L’USCITA DI FERRARA NORD
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;
Inoltre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di uscire alla stazione di Occhiobello, al km 49+100 o di Ferrara sud, al km 33+700.