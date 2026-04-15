A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA. ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO DIREZIONE PADOVA

Roma, 15 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, che era prevista dalle 20:00 di sabato 18 alle 8:00 di domenica 19 aprile; sarà quindi regolarmente aperta l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, dalle 20:00 di venerdì 17 alle 8:00 di sabato 18 aprile, per lavori di manutenzione degli impianti idraulici.

Di conseguenza, non sarà raggiungile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.