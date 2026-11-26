A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA. CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA. CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative all’ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.
L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.
Si precisa che la stazione di Ferrara nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello, verso Padova;
per la chiusura dell’entrata di Ferrara nord, verso Padova: entrare alla stazione di Occhiobello;
per la chiusura dell’entrata di Ferrara nord, verso Bologna: entrare a Ferrara sud;
per la chiusura dell’uscita di Ferrara nord, per chi proviene da Padova: uscire alla stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.