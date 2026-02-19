A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATA CHIUSURA NOTTURNA TRATTO MONSELICE-BOARA VERSO BOLOGNA ED ENTRATA STAZIONE DI MONSELICE. CHIUSA ANCHE L’USCITA DI MONSELICE DA BOLOGNA

Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “scolo Sabbadina”, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Monselice sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova. La suddetta stazione sarà chiusa anche IN USCITA PER CHI PROVIENE DA BOLOGNA.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, via Orti, SP5, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Roma e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-per la chiusura dell’entrata di Monselice, verso Bologna: Boara;

-per la chiusura dell’entrata di Monselice, verso Padova: Terme Euganee;

-per la chiusura dell’uscita di Monselice, per chi proviene da Bologna: Boara o Terme Euganee.