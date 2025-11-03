A13 BOLOGNA-PADOVA: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ROVIGO SUD E FERRARA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 3 Novembre 2025 – Poco prima delle 13, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Rovigo Sud e Ferrara Nord, in direzione Bologna si registrano 12 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 49, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura.

Attualmente, il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 3° Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Occhiobello.