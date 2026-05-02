A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI FERRARA SUD E ALTEDO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI FERRARA SUD E ALTEDO
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Altedo;
per chi proviene da Padova: Ferrara nord;
-dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Bologna Interporto;
per chi proviene da Padova: Ferrara sud.