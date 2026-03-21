A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord;
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Altedo;
per chi proviene da Padova: Ferrara nord.
Di conseguenza, sulla D23 Diramazione Ferrara, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Padova ed è diretto verso Porto Garibaldi, uscire alla stazione di Ferrara nord, al km 41+900 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Primo Levi, SS723 via Nelson Mandela, SS16 Adriatica;
per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Porto Garibaldi, uscire alla stazione di Altedo, al km 20+500 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SP20 via Chiavicone, SS64 porrettana, SS16 Adriatica.