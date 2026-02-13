A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord, al km 41+900, o di Altedo, al km 20+500;
-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo, al km 20+500, o di Ferrara nord, al km 41+900.