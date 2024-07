A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA NORD

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, nelle due noti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello o di Ferrara sud.