A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo che dalla A14 Bologna-Taranto, con provenienza A1 Milano-Napoli (Milano/Firenze), immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.