A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13

Roma, 3 febbraio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 5 E GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla A13 Bologna-Padova

-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

-per chi proviene da Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

-per chi proviene da Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

-per chi proviene da Ancona: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A14 Bologna-Taranto

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze) il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 6:00 DI SABATO 8 FEBBRAIO

Sulla A14 Bologna-Taranto

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze) il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio.