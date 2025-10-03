A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.