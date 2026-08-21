A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ROVIGO-BOARA E USCITA BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ROVIGO-BOARA E USCITA BOARA
Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 25 AGOSTO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;
-sarà chiusa la stazione di Boara, in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monselice.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 26 AGOSTO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.