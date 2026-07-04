A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la D13 Diramazione di Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione di Padova sud alla barriera di Padova sud.