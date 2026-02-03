A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4 VERSO LA A4

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio;

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 febbraio;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.