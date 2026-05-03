A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.