A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle linee elettriche da parte della società Terna, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Padova, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9, via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;

verso Bologna, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana Battaglia Terme, SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.