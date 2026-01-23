A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Scolo Calcarata”, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP209, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.