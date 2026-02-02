A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Scolo Calcarata”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20 e via Chiavicone e rientrare in A13 ad Altedo.