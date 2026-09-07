A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.