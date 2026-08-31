A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud, per rientrare in A13 a Ferrara sud, verso Bologna.