A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo;

-dalle 22:00 di domenica 29 alle 5:00 d lunedì 20 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.