A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio;

-dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 a Ferrara sud.