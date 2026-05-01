A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Ferrara sud;

-dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13, verso Padova, alla stazione di Ferrara nord.