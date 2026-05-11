A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD E USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD E USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud;
-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di posa cavi.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.