A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti ponte “Calcarata”, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.