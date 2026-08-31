A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre;
-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Padova.