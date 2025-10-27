A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE E ALLACCIAMENTO A4
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di stasera, lunedì 27, alle 6:00 di martedì 28 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la A4, verso Milano.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto, uscire alla stazione di Padova Est, sulla A4 Torino-Trieste, percorrere la SR308, Corso Irlanda, Corso Argentina, Corso Kennedy, Corso Esperanto, Corso 1° Maggio e entrare in A13 dalla stazione di Padova Sud;
per la chiusura dell’allacciamento con la A4, verso Milano, uscire a Padova Zona Industriale sulla A13, percorrere Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, la SR308, Corso Irlanda e entrare a Padova Est, sulla A4;
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la A4, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale sulla A13, percorrere Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, la SR308, Corso Irlanda e entrare a Padova Est, sulla A4.