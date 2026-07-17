A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI FERRARA NORD-OCCHIOBELLO, FERRARA NORD-FERRARA SUD E USCITA STAZIONE FERRARA SUD

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, per consentire attività relative all’ammodernamento delle barriere di sicurezza.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria:SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello, verso Padova.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Bologna;

-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 25 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Bologna.