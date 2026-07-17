A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Occhiobello;

in uscita per chi proviene da Padova: Rovigo.