A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONSELICE

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Terme Euganee.