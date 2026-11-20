A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara sud;
-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.