A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERRARA NORD

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.