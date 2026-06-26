A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERRARA NORD

Per lavori di competenza Provincia di Ferrara

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza Provincia di Ferrara, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno;

-nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.