A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova;
-dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.