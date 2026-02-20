A13 BOLOGNA.PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio;

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.