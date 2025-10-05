A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto;
in uscita per chi proviene da Padova: Bologna Interporto, sulla stessa A13;
-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.