A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI TERME EUGANEE E MONSELICE

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Terme Euganee e di Monselice in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura di Terme Euganee: Monselice o Padova sud;

per la chiusura di Monselice: Terme Euganee o Boara.