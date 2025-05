A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI OCCHIOBELLO E VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 22 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 maggio, saranno chiuse le stazioni di Occhiobello e di Villamarzana Rovigo sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura di Occhiobello: Villamarzana Rovigo sud o Ferrara nord;

per la chiusura di Villamarzana Rovigo sud: Occhiobello o Rovigo.