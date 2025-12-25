A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 25 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di domenica 28 alle 5:00 di lunedì 29 dicembre;

-dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Padova: Rovigo;

-in uscita per chi proviene da Bologna Occhiobello.