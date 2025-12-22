A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 22 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la barriera di Padova sud, nei seguenti giorni ed orari:
-dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre;
-dalle 22:00 di domenica 28 alle 6:00 di lunedì 29 dicembre.
Di conseguenza, l’uscita di Padova sud non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova.