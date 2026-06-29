A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD VERSO PADOVA

Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio;

-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, per chi proviene da Bologna, l’uscita di Padova sud e l’uscita dello svincolo per la SS516 Piovese/corso 1° maggio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee oppure di Padova Zona Industriale sulla A13.