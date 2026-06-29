A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza della Società CAV, nelle due notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa, si consiglia di proseguire in A4 in direzione Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.