A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza CAV, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, verso Venezia.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.