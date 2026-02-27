A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Roma, 27 febbraio 2026 – Per consentire lavori di competenza della Società CAV, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo;
-nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.