A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Roma, 2 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.