A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE E IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 27, alle 5:00 di venerdì 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+4010 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, verso Brescia/Milano;
-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia:
verso Firenze, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;
verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, proseguire sul Ramo Verde ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale.