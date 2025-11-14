A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto e rientrare dalla stessa stazione, per proseguire poi sul Raccordo Casalecchio, verso la A1 Milano-Napoli;
-dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, in A13, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.